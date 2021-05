Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche des indices de taille sur son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, où son contrat court jusqu'en juin 2022, est toujours flou, la moindre de ses déclarations est épiée. Tout comme son comportement. Et les signaux envoyés en cette fin de saison semble positif.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui agite le monde du football depuis plusieurs semaines désormais. Et pour cause, alors que Neymar a prolongé jusqu'en 2025, avec la possibilité de rester deux saisons supplémentaires, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé quant à lui n'a toujours pas tranché. Et le temps presse puisque son contrat s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, une vente cet été deviendra indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Selon nos informations, l'attaquant français souhaite s'engager sur le court terme avec le PSG afin de rester maître de son destin pour son avenir et un éventuel départ dans un futur proche. Et lorsqu'il est interrogé sur son futur, Kylian Mbappé reste assez flou. Après la victoire en finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco, l'attaquant du PSG bottait ainsi en touche. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 .

Mbappé veut «faire partie de cette histoire»