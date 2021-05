Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore très incertain, son coéquipier Alessandro Florenzi souhaite le voir rester encore de longues années dans la capitale.

« Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », a indiqué Kylian Mbappé mercredi soir au micro de France 2 après la victoire du PSG en finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco (2-0) sur son avenir incertain. Le mystère demeure donc entier dans ce dossier, et pourtant, un autre joueur du PSG a lancé un énorme appel du pied à Mbappé…

« On espère qu’il restera très longtemps »