Mercato - PSG : Et si le successeur de Florenzi était déjà connu ?

Publié le 20 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG qui recherche un nouveau latéral droit, Hector Bellerin serait disponible sur le marché des transferts et dans l’attente de son futur club.

Semblant estimer que le prêt d’Alessandro Florenzi n’a pas porté ses fruits, Leonardo ne prévoirait pas de lever l’option d’achat convenue entre la Roma et la direction sportive du PSG l’été dernier et qui s’élève à 9M€. Pour combler le vide que laissera l’international italien, Leonardo songerait notamment à Hector Bellerin qui devrait bel et bien figurer sur le marché des transferts au cours du prochain mercato.

Bellerin quittera Arsenal cet été, et n’aurait toujours pas choisi son futur club !