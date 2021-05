Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une voie royale s’ouvre pour cette piste chaude de Leonardo !

Publié le 19 mai 2021 à 16h15 par Th.B.

Notamment dans le viseur du PSG, Hector Bellerin devrait cet été quitter Arsenal comme le stipulerait le gentlemen agreement passé entre les dirigeants des Gunners et le joueur l’été dernier. L’identité de son prochain club resterait inconnue.

Et si Hector Bellerin signait au PSG ? Mardi, Foot Mercato a confié que pour mener à bien l’opération recrutement d’un latéral droit cet été, Leonardo aurait bel et bien coché trois noms sur sa short-list pour cet été : Ricardo Pereira, Emerson Royal et donc Bellerin. Déjà intéressé par le profil du défenseur de 26 ans au cours du dernier mercato estival sans être parvenu à trouver un accord avec Arsenal au niveau de l’indemnité du transfert, le directeur sportif du PSG apprécierait toujours autant le profil du latéral droit. Et quand bien même son contrat à Arsenal court jusqu’en juin 2023, un gentlemen agreement aurait été passé entre les deux parties pour boucler son départ à l’intersaison.

Bellerin sur le départ, mais aucune décision pour son futur club