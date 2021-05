Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité se présente avec une star de Premier League !

Publié le 21 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG dans le cas où Kylian Mbappé venait à partir, Harry Kane a confirmé à demi-mots sa volonté de quitter Tottenham cet été.

Contraint d'anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait activé différentes pistes pour succéder à l'attaquant de l'équipe de France. Parmi elles, le nom d'Harry Kane revient avec insistance. Il faut dire que Mauricio Pochettino apprécie grandement le profil de l'attaquant anglais qu'il a eu sous ses ordres à Tottenham durant cinq saisons. Et cela tombe bien puisque Harry Kane a confirmé qu'il envisageait bien un départ des Spurs cet été.

Kane ouvre la porte à un départ