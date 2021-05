Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Gareth Bale dépendant d'un autre dossier XXL ?

Publié le 21 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Gareth Bale semble se diriger vers un retour au Real Madrid à la fin de la saison. Mais le Gallois aurait une chance de rester à Tottenham grâce au potentiel départ d'Harry Kane.

La saison de Gareth Bale à Tottenham s’est montrée un peu irrégulière. Mais malgré tout, le Gallois a inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Les performances de l’ailier de 31 ans auraient convaincu les dirigeants du club londonien de le garder la saison prochaine. Mais au vu de l’aspect financier de la transaction, un nouveau prêt dans les mêmes conditions ou un transfert semble presque irréalisable. Gareth Bale se dirigerait donc vers un retour au Real Madrid. Mais le cas d’Harry Kane pourrait venir tout changer.

La vente de Kane pourrait aider Tottenham à garder Bale