Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane tape du poing sur la table pour son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 22h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Harry Kane semble être déterminé à quitter Tottenham cet été et a tenu à envoyer un message clair à son président Daniel Levy.

Et si le futur buteur du PSG se prénommait Harry Kane ? Les jours passent et l’avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain semble s’assombrir. Un retour en Serie A trotterait dans la tête de l’ex-attaquant de l’Inter également passé par la Sampdoria. Et selon Mohamed Bouhafsi, Mauricio Pochettino qui adorerait Harry Kane selon le journaliste de RMC Sport, pourrait témoigner de la potentielle venue du buteur de Tottenham au PSG en cas de départ de Mauro Icardi cet été. Au cours d’une interview avec Gary Neville pour The Overlap sur un parcours de golf, Harry Kane a mis la pression sur son président au niveau de son transfert. « Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête. Je ne sais pas, je veux dire qu'il [Daniel Levy] pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ? »… » . Et à l’occasion de la même entrevue, le numéro 10 de Tottenham a tenu à rappeler à tout le monde et à Daniel Levy que lui seul prendrait une décision pour son avenir.

« C'est à moi de décider, de voir comment je me sens et ce qui est le mieux pour moi et ma carrière »