Mercato - OM : Un très gros transfert de Longoria est validé !

Publié le 22 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Grand objectif de Pablo Longoria, Gerson a clairement les qualités pour s'imposer à l'OM comme l'explique Carlos Mozer, légende de l'OM.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM est très actif sur le transfert de Gerson. Pablo Longoria a déjà transmis deux offres à Flamengo, dont la dernière avoisine les 26M€. Une somme qui a de quoi étonner compte tenu des finances de l'OM et surtout du contexte économique actuel. Toutefois, selon Carlos Mozer, légende du club olympien, Gerson a toutes les qualités pour réussir à Marseille.

«Gerson peut réussir à Marseille»