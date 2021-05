Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit recommander un gardien de L1 !

Publié le 22 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM a prévu de recruter un gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, Pablo Longoria se voit conseiller de miser sur Paul Bernardoni.

« Il n'y a rien à revendiquer, forcément il y a une recherche des dirigeants pour compléter la liste des gardiens. Moi je suis là, la concurrence je l'ai tout le temps. Je n'ai aucun problème là-dessus, je suis très serein avec ça . » Steve Mandanda l'a reconnu, il n'a aucun problème avec le fait que l'OM cherche un nouveau gardien de but afin de le concurrencer puis de le remplacer à moyen terme. Et alors que plusieurs noms circulent, Michel Troin, l'ancien entraîneur des gardiens de Toulouse, la Real Sociedad et Rennes, recommande chaudement à l'OM de miser sur Paul Bernardoni, auteur d'une magnifique saison avec Angers.

«Derrière Navas, Bernardoni est peut-être le meilleur en L1 aujourd'hui avec Maignan»