Mercato - OM : Mandanda lâche ses vérités sur le départ de Florian Thauvin !

Publié le 21 mai 2021 à 15h10 par La rédaction

C'est officiel depuis un petit moment maintenant, à la fin de la saison Florian Thauvin ne sera plus un joueur de l'OM. L'ailier de 28 ans s'est engagé au Mexique en faveur des Tigres. En conférence de presse, Steve Mandanda n'a pas caché sa déception quant au transfert de son futur ex-coéquipier.

Il y a quelques jours maintenant, Florian Thauvin a officialisé son départ de l’OM à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore avait plusieurs clubs européens qui se montraient intéressés par son profil. Mais au final, l’ailier droit de 28 ans a décidé de s’engager au Mexique avec les Tigres d’André-Pierre Gignac. Un choix véritablement surprenant au vu de l’âge et des qualités du joueur. Après de longues négociations, Pablo Longoria n’est pas parvenu à trouver un accord avec Florian Thauvin. Une déception pour Steve Mandanda qui voulait voir son coéquipier rester au sein du club phocéen.

« C'est une petite déception car j'aurai aimé qu'il continue avec nous »