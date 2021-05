Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Koeman sur son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Généralement peu loquace sur son avenir, Ronald Koeman s'est lâché ce vendredi en conférence de presse en marge de la dernière journée de Liga, sans enjeu pour le FC Barcelone. Conscient que cette rencontre sera peut-être sa dernière sur le banc du Barça, le technicien néerlandais n'hésite pas à tacler Joan Laporta qui ne lui a pas accordé le respect qu'il attendait.

De retour au poste de président du FC Barcelone le 7 mars dernier, Joan Laporta envisage d'importants changements au sein du club blaugrana . Un recrutement d'envergure est ainsi prévu tout comme un changement d'entraîneurs. Distancé dans la course au titre en Liga avant la dernière journée, le Barça conclura donc sa saison avec un seul trophée, la Coupe du Roi, après une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Par conséquent, Ronald Koeman est sur un siège éjectable et Joan Laporta semble déjà s'activer en coulisses afin de dénicher son successeur. Alors que le président catalan rêve de Jürgen Klopp et que le nom de Xavi circule également avec insistance, la priorité du Barça se nommerait Hans-Dieter Flick, qui sera libre après l'annonce de son départ du Bayern Munich. En attendant, Ronald Koeman se prépare peut-être à diriger sa dernière rencontre sur le banc blaugrana , et il en a bien conscience.

Koeman veut rester, mais regrette le comportement de Laporta