Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Changement de plan dans le dossier Xavi !

Publié le 21 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que Frank Rijkaard a récemment été évoqué pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi pourrait avoir un rôle secondaire désormais en cas d'arrivée de l'ancien entraîneur du Barça en 2003.

Même si le FC Barcelone figure sur le podium du championnat espagnol à l’heure actuelle, la place de Ronald Koeman serait toujours autant menacée. Joan Laporta explorerait quelques pistes pour remplacer le Néerlandais sur le banc du Barça . Et quelques noms auraient déjà filtré comme ceux d’Hans-Dieter Flick, Frank Rijkaard ou encore Xavi. Mais pour ce dernier, Joan Laporta aurait d’autres projets que de prendre la tête de l’équipe première dès son arrivée.

Xavi comme plan B en cas d’arrivée de Frank Rijkaard