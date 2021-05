Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour la succession de Ronald Koeman ?

Publié le 20 mai 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Ronald Koeman est toujours aussi incertain, Joan Laporta explorerait quelques pistes pour la succession du Néerlandais. Ainsi, le nom de Frank Rijkaard pourrait bien s'inscrire sur la liste du président du Barça.

Joan Laporta a plusieurs dossiers à gérer pour cet été. Si la priorité reste le recrutement de quelques joueurs afin de renforcer l’effectif du FC Barcelone, l’avenir de Ronald Koeman est également un grand sujet de discussion. Avec des résultats un peu en dents de scie, le Néerlandais pourrait bien voir sa place être menacée. Quelques noms seraient déjà envisagés par le président du Barça pour prendre la tête de la formation blaugrana, comme Hans-Dieter Flick ou encore Xavi. Mais une nouvelle solution devrait s’ajouter à la liste.

Frank Rijkaard envisagé pour la succession de Koeman