Mercato - Barcelone : Enorme couac pour Laporta avec Lionel Messi !

Publié le 20 mai 2021 à 23h10 par A.D.

Alors que Sergio Agüero pourrait signer au Barça le 31 mai, l'avenir de Lionel Messi serait encore loin d'être scellé. Selon la presse espagnole, La Pulga pourrait attendre le dernier moment pour prendre une décision définitive. En effet, le capitaine du Barça n'aurait rien communiqué à Joan Laporta et les négociations resteraient au point mort quant à sa prolongation.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Barça, Lionel Messi pourrait partir librement et gratuitement à la fin de la saison. Un scénario que Joan Laporta ne voudrait en aucun cas voir se produire. Et pour éviter cette catastrophe, le nouveau président du FC Barcelone ferait tout son possible. Comme l'a indiqué TV3 dernièrement, Joan Laporta aurait renoncé à la signature d'Erling Haaland pour mettre le paquet sur Lionel Messi. De surcroit, le dirigeant catalan compterait boucler la signature de Sergio Agüero le 31 mai d'après les dernières informations de Mundo Deportivo . Une arrivée pour convaincre Lionel Messi de rester, mais qui ne porterait pas ses fruits à l'heure actuelle.

L'arrivée d'Agüero ne changerait rien pour Lionel Messi