Mercato - Barcelone : Le Barça a bouclé l'arrivée d'une grande star !

En quête d'un nouvel avant-centre, le Barça serait sur le point de boucler l'arrivée de Sergio Agüero. Alors que cette opération serait finalisée à 80%, El Kun pourrait passer sa visite médicale le 31 mai à Barcelone avant une officialisation.

Orphelin de Luis Suarez, transféré à l'Atlético l'été dernier, le FC Barcelone a déniché son digne successeur. Il s'agirait de Sergio Agüero. Réclamé par Lionel Messi, El Kun devrait s'engager très prochainement avec le Barça. En fin de contrat avec Manchester City le 30 juin, Sergio Agüero pourra arriver librement et gratuitement à Barcelone cet été. D'ailleurs, la date de l'officialisation serait déjà programmée.

Une signature le 31 mai pour Sergio Agüero ?