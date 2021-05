Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste XXL de Longoria annonce son transfert !

Publié le 21 mai 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM afin de venir assurer la succession de Florian Thauvin, Jérémie Boga a annoncé qu’il quitterait Sassuolo cet été.

De quoi sera fait l’avenir de Jérémie Boga (24 ans), alors que l’attaquant ivoirien de Sassuolo dispose d’une cote très intéressante chez les cadors de Ligue 1 ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’OL se montre très insistant dans ce dossier, mais l’OM a également des vues sur Boga dans l’optique de remplacer Florian Thauvin qui va partir libre aux Tigres. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Equipe ce vendredi, l’attaquant ivoirien a clairement indiqué qu’il serait transféré cet été.

« On a décidé que je serais transféré cet été »