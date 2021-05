Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Haaland pourrait déjà être bouclé !

Publié le 22 mai 2021 à 7h30 par Th.B.

Alors que Manchester United se serait retiré et que le Real Madrid semble être la priorité d’Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund ne baisserait pas pour autant les armes. Explications.

Véritable machine à marquer, Erling Braut Haaland (20 ans) a confirmé toutes les belles promesses qu’il démontrait lors de l’exercice précédent au cours de la saison. En l’espace de 8 apparitions en Ligue des champions, Haaland a trouvé le chemin des filets et 10 reprises lorsqu’il a marqué 25 buts en 27 matchs de Bundesliga. Sa faculté à trouver le moyen d’apparaître au tableau des buteurs à presque chaque rencontre qu’il dispute ne laisse pas insensible à en croire son agent Mino Raiola qui s’est montré très ouvert au niveau d’une potentielle vente d’Haaland. Le Real Madrid, aurait plus qu’une belle carte à jouer pour le Norvégien au vu des circonstances.

Dortmund estimerait qu’Haaland restera !