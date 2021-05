Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision a été prise dans le dossier Haaland !

Publié le 21 mai 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que le Borussia Dortmund affirme qu’un transfert d’Erling Haaland n’est pas à l’ordre du jour, Manchester United aurait décidé de mettre ce dossier de côté.

Impressionnant sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland est bien parti pour animer le prochain mercato estival. Le FC Barcelone et le Real Madrid rêveraient de s’attacher ses services, tout comme une majorité de cadors anglais, mais le club allemand a déjà prévenu les prétendants. « Haaland jouera avec nous la saison prochaine. Je l’ai dit partout : nous continuons à prévoir l’équipe autour de lui. Je pourrais le dire cinq fois de plus, si c’est ce que vous voulez », confiait dernièrement le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc au micro de Sky Allemagne . Ainsi, seule une offre mirobolante pourrait éventuellement faire craquer le club de la Ruhr, de quoi en refroidir certains.

United prêt à renoncer à Haaland ?