Mercato - Real Madrid : Le choix d’Haaland serait déjà fait pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 22h30 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone et les deux clubs de Manchester en pinceraient pour Erling Braut Haaland. Cependant, il semblerait que le Real Madrid soit la priorité de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Et si Erling Braut Haaland quittait le Borussia Dortmund au cours du prochain mercato ? Malgré la réticence des dirigeants du BvB qui ne cessent d’assurer que le Norvégien faisait partie de leur plans pour la saison prochaine, Mino Raiola travaillerait pour lui trouver une porte de sortie XXL. Et l’agent d’Haaland ne s’en est clairement pas caché à l’occasion d’un entretien accordé à As dernièrement. Les deux clubs de Manchester feraient figure de favori pour le recrutement d’Erling Braut Haaland, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund. Néanmoins, le Real Madrid pourrait prendre tout le monde de court.

Haaland aurait une préférence pour le Real Madrid !