Mercato - OM : Mandanda se livre sur le mercato estival de l'OM !

Publié le 21 mai 2021 à 22h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Steve Mandanda a clairement fait savoir qu'il voulait mettre un terme à sa carrière dans le club phocéen. Et avant de tirer sa révérence à l'OM, le gardien de 36 ans veut réaliser de grandes choses sur la Canebière.

Steve Mandanda veut prendre sa retraite sportive avec l'OM. Comme il l'a expliqué à Téléfoot ce dimanche, le gardien de 36 ans ne compte pas jouer dans un nouveau club avant de tirer sa révérence. « Je devrais terminer ma carrière de footballeur à l'OM et j’espère pouvoir en démarrer une autre derrière, dans ce club » , a confié Steve Mandanda. Bien décidé à raccrocher les crampons à l'OM, le champion du monde français a de grandes ambitions avec son club de coeur. Des ambitions qu'il a affiché en conférence de presse ce vendredi.

«Il va falloir recruter de façon intelligente»