Mercato - OM : Steve Mandanda interpelle Dario Benedetto !

Publié le 21 mai 2021 à 20h15 par La rédaction

Alors qu’il est annoncé sur le départ cet été, et notamment vers la Liga, Dario Benedetto a reçu les éloges de son capitaine et gardien, Steve Mandanda.

Dario Benedetto, 31 ans, et arrivé en 2019 à l’OM, semble sur le départ depuis maintenant quelques semaines. En manque criant de temps de jeu avec l’arrivée du polonais Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin aurait même déjà trouvé un accord avec le club espagnol d’Elche. Annoncé aussi de retour dans son pays, à Boca Juniors, Dario Benedetto veut quitter l’OM et retrouver du temps de jeu. Ce vendredi en conférence de presse, il a reçu le soutien de son capitaine et coéquipier, Steve Mandanda.

« Il est important pour nous avec un très bon état d’esprit »