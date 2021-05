Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu d'Aouar sur l'imminent départ de Depay !

Publié le 21 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Memphis Depay s’apprête à quitter l’OL, l’attaquant néerlandais arrivant au terme de son contrat et devrait rejoindre un cador européen cet été. Houssem Aouar, son ami et partenaire à Lyon, s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse sur son avenir et imminent départ.

Ce n’est certes plus un secret pour personne, mais Memphis Depay s’apprête à quitter l’OL cet été. Le Néerlandais arrive au terme de son contrat en juin prochain et ne devrait pas renouveler son aventure lyonnaise. Au contraire, Depay aurait déjà fait part au club de son envie de partir pour rejoindre une grosse écurie en Europe, le FC Barcelone, le PSG ou encore la Juventus ont été cités. En attendant l’annonce du futur club de Memphis Depay, son coéquipier et ami, Houssem Aouar, s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse, sur le départ du Néerlandais.

« Je serai très content de son départ s’il est là où il veut »