Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OL ne lâche pas Boga et se prépare…

Publié le 21 mai 2021 à 19h00 par Alexis Bernard

Sur la piste de Jérémie Boga, l’OL semble faire du milieu de terrain de Sassuolo sa priorité. Juninho commence à se mettre en ordre de marche dans ce dossier.

La saison 2020-2021 s’achève ce dimanche et l’OL a déjà bien avancé son mercato. Juninho est concentré sur le recrutement du nouvel entraîneur. Un technicien qui orientera les différentes pistes lyonnaises déjà travaillées par le directeur sportif brésilien. Pour cet été, l’OL cherche prioritairement un latéral gauche et un ailier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Gones s’intéressent à Randal Kolo Muani (FC Nantes), également chassé par Francfort, qui tient la corde. Mais la priorité au poste offensif s’appelle… Jérémie Boga.

L’OL se tient prêt pour Boga

Selon nos informations, l’OL s’organise progressivement pour le dossier Boga. En coulisses, Juninho ferait le nécessaire auprès du joueur et de ses représentants pour préparer le terrain d’une offensive. Clairement, c’est le nouveau coach qui appuiera sur le bouton pour déclencher la venue du joueur de Sassuolo. Initialement, l’OL ciblait De Zerbi et Boga se serait bien vu suivre son entraîneur. A présent, Juninho doit boucler le prochain coach pour pouvoir avancer. Mais l’OL est prêt à accélérer rapidement pour tenter de récupérer Jérémie Boga, 24 ans, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat…