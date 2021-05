Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL pense à Kolo Muani (FC Nantes) !

Publié le 21 mai 2021 à 11h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais s’intéresse de très près au profil de Randal Kolo Muani, la pépite du FC Nantes.

Auteur d’une super saison avec le FC Nantes (8 buts et 8 passes décisives en 36 rencontres), Randal Kolo Muani récolte les jolis fruits semés ces derniers mois. En effet, nombreux sont les clubs à s’intéresser à lui dans la perspective du mercato qui arrive. Ces derniers jours, Sky a révélé l’intérêt de l’Eintracht Francfort, décidément très attentif au championnat français. C’est effectivement le cas, le club allemand a pris ses dispositions auprès du joueur pour amorcer une offensive. Mais ce n’est pas tout…

L’OL et deux clubs anglais