Mercato - Bordeaux : Ben Arfa n'a toujours pas tranché pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 11h18 par La rédaction

S'il lui reste une année en option dans son contrat, Hatem Ben Arfa voit son avenir être incertain du côté des Girondins de Bordeaux. Le Français n'aurait pas encore pris sa décision. De plus, quelques clubs commenceraient à s'intéresser au joueur de 34 ans.