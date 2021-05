Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans ce dossier brûlant de Longoria !

Publié le 21 mai 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que l'OM intensifie les contacts avec Flamengo pour recruter Gerson, le club carioca pousserait son joueur à accepter l'offre marseillaise afin de récupérer une belle indemnité de transfert.

C'est le dossier brûlant du moment du côté de l'Olympique de Marseille. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a déjà transmis deux offres à Flamengo pour le recrutement de Gerson. La dernière s'élève à 26M€ alors que le club carioca réclame 30M€. Les positions des deux clubs ne sont donc plus si éloignées et le transfert devrait pouvoir se conclure. Encore faut-il réussir à convaincre le milieu offensif brésilien de rejoindre l'OM.

Flamengo veut convaincre Gerson de partir