Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi, Aurier, Bellerin... Pochettino aura le dernier mot !

Publié le 21 mai 2021 à 19h30 par A.C.

Le poste de latéral droit pourrait changer de propriétaire au Paris Saint-Germain, mais il faudra tout d’abord que Leonardo voit cela avec Mauricio Pochettino.

Du côté du Paris Saint-Germain on planifie un gros mercato estival. L’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats, mais Leonardo a déjà plusieurs chantiers, avec le milieu de terrain... mais surtout la défense. Si dans l’axe Marquinhos et Presnel Kimpembe assurent et qu’un autre soutien devrait arriver, c’est surtout sur les côtés que le PSG va devoir se renforcer. A gauche l’absence de Juan Bernat s’est faite ressentir, tandis qu’à droite Alessandro Florenzi n’a pas vraiment convaincu. En avril dernier déjà, La Gazzetta dello Sport annonçait que le PSG ne devrait pas garder l’Italien. Une information confirmée au fil des semaines par plusieurs médias français, qui ont évoqué les gros doutes de Leonardo concernant Florenzi.

C’est encore flou pour Florenzi

Ce vendredi, Il Corriere dello Sport fait un nouveau point sur la situation d’Alessandro Florenzi. D’après les informations du quotidien, aucun signal du Paris Saint-Germain ne serait encore arrivé du côté de l’AS Roma. Ainsi, les dirigeants ne sauraient toujours pas si Florenzi va revenir, ou si le PSG va finalement lever l’option d’achat de 9M€ présente dans son contrat. Les différentes spéculations autour de Serge Aurier et Hector Bellerin, qui semblent beaucoup plaire au PSG, ne poussent pas forcément à l’optimisme. Il ne fait d’ailleurs pas oublier que la Roma changera d’entraineur cet été, avec l’arrivée de José Mourinho, qui pourrait également avoir une incidence sur l’avenir de Florenzi.

Pochettino sera le seul à décider