Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il ne reste plus beaucoup de temps à Florenzi !

Publié le 21 mai 2021 à 18h10 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Alessando Florenzi joue son avenir.

Arrivé l’été dernier, Alessandro Florenzi pourrait déjà partir. Après des débuts fracassants, l’Italien a en effet enchainé les faux pas avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo hésiterait à lever l’option d’achat présente dans son contrat et qui s’élève à 9M€ et travaillerait d’ailleurs déjà sur d'autres pistes. Cela concerne notamment Serge Aurier, ancien du PSG ainsi qu’ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham.

Le PSG a jusqu’au 31 mai