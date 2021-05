Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Alessandro Florenzi repart de plus belle !

Publié le 20 mai 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 20 mai 2021 à 18h33

Alors que tout portait à croire qu’Alessandro Florenzi reviendrait à la Roma à l’intersaison, son transfert définitif pourrait toujours avoir lieu au PSG. Explications.

Malgré des débuts plus qu’encourageants, Alessandro Florenzi n’a pas su se montrer régulier et surtout déterminant lors de grosses échéances en Ligue des champions. Ce qui aurait poussé Leonardo à prendre la décision de ne pas lever l’option d’achat fixée à 9M€ dans son prêt convenu avec la Roma. Pire, le directeur sportif du PSG se serait même penché sur sa succession avec notamment le profil d’Hector Bellerin lorsque le président Nasser Al-Khelaïfi semblerait privilégier l’option Serge Aurier. Conscient de ce qui se dit à propos de son avenir, Florenzi faisait passer le message suivant à la Gazzetta dello Sport au début du mois de mai. « Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe (...) Toute mon énergie est consacrée au PSG. J'essaie de rendre la confiance du président Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo, de Tuchel avec qui j'ai commencé la saison, et maintenant de Pochettino qui continue à croire en moi. Donc je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le reste, on verra ». Pour Alessandro Florenzi, un retour en Italie serait inéluctable. Calciomercato.it révélait même que ce ne serait pas forcément la Roma , mais potentiellement l’Inter, particulièrement intéressée par son profil. Un intérêt qui a flatté le principal intéressé. « C'est évidemment agréable d'être approché par une grande équipe comme l'Inter, mais je ne prête généralement pas attention aux rumeurs du marché, à ce que disent les gens ou à ce qu'écrivent les journaux ». Cependant, le sort n’en serait pas encore jeté pour Alessandro Florenzi.

Vers un transfert définitif inattendu pour Florenzi ?

Certes, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sembleraient d’ores et déjà avoir tourné la page Alessandro Florenzi. En attestent leurs supposées volontés de voir Hector Bellerin et Serge Aurier déposer leurs valises au Paris Saint-Germain. Néanmoins, si l’on en croit les informations divulguées ces dernières heures par Sky Sport, les dés ne seraient pas encore jetés pour Florenzi. En effet, des bruits de couloir à Paris permettraient au média transalpin de laisser la porte ouverte à un transfert définitif d’Alessandro Florenzi au PSG. Mais est-ce si avancé ?

Pas de décision définitive de Leonardo, ni de signal concret

Pas vraiment à en croire la position adoptée par Leonardo. Le directeur sportif du PSG tiendrait en haute estime Alessandro Florenzi. Cependant, à l’instant T, le dirigeant brésilien n’aurait pas clarifié le souhait de lever l’option d’achat ou non insérée dans le prêt, laissant la porte ouverte à toutes les options. Aucun signe de transfert définitif n’aurait été envoyé pour le moment.