Mercato - PSG : Une réunion au sommet pour l'avenir de Florenzi ?

Prêté jusqu'à la fin de la saison par l'AS Rome, Alessandro Florenzi ne devrait pas continuer l'aventure avec le PSG. Alors que la direction parisienne n'envisagerait pas de lever l'option d'achat du latéral droit italien, l'AS Rome devrait rencontrer l'agent du joueur la semaine prochaine pour discuter de son avenir.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, transféré au Borussia Dortmund à la fin de son contrat le 30 juin dernier, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. En difficulté à l'AS Rome, l'arrière droit italien a été prêté avec option d'achat au PSG jusqu'à la fin de la saison. Et malgré des débuts prometteurs avec le club de la capitale, Alessandro Florenzi devrait faire son retour chez les Giallorossi cet été. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur CBS Sports dernièrement, Leonardo ne compterait pas payer la clause à 12M€ pour conserver Alessandro Florenzi.

Ce jeudi, Nicolo Schira a ajouté de nouvelles précisions de taille sur ce dossier. D'après les indiscrétions du journaliste italien, divulguées sur son compte Twitter , une réunion devrait se tenir la semaine prochaine entre Alessandro Lucci, l'agent d'Alessandro Florenzi, et le directeur exécutif de l'AS Rome Tiago Pinto. Une rencontre programmée pour évoquer l'avenir du joueur, qui pourrait revenir chez les Giallorossi cet été.

