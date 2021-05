Foot - Mercato

Mercato : Le buteur de Mourinho déjà ciblé à l'AS Roma ?

Publié le 20 mai 2021 à 10h40 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Andrea Belotti attise l'intérêt de plusieurs clubs de Serie A. L'AS Roma serait prête à s'attacher les services de l'Italien si la situation d'Edin Dzeko n'évolue pas dans le bon sens.