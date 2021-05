Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ en préparation ?

Publié le 20 mai 2021 à 9h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG étudierait bien la possibilité d'attirer Georginio Wijnaldum dont le contrat à Liverpool s'achève en juin prochain.

Cet été, les priorités de recrutement pour le PSG sont clairement identifiées. Ainsi, Leonardo souhaite recruter un latéral droit, compte tenu du fait qu'Alessandro Florenzi n'a pas convaincu et devrait retourner à l'AS Roma, mais également au moins un milieu de terrain afin de densifier ce secteur de jeu. Notamment d'un point de vue technique puisque mis à part Marco Verratti, le PSG ne dispose d'aucun joueur dans l'entrejeu capable de créer des décalages par la passe. Et compte tenu de la fragilité de l'international italien, Mauricio Pochettino aura besoin d'un autre joueur.

Wijnaldum, le profil idéal pour le PSG ?