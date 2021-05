Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino envisage de partir !

Publié le 20 mai 2021 à 8h45 par A.D.

En légère baisse de régime au PSG, Pablo Sarabia penserait sérieusement à faire son retour en Espagne pour avoir plus de chances d'être appelé en équipe nationale. Dans cette optique, plusieurs clubs de Liga se seraient déjà manifestés pour accueillir le milieu offensif parisien, et notamment l'Atlético, la Real Sociedad, ainsi que Villarreal.

Transféré du FC Séville à l'été 2019, Pablo Sarabia pourrait faire ses valises et quitter le PSG après seulement deux saisons passées dans la capitale française. Selon les dernières informations du journaliste Abdellah Boulma, Pablo Sarabia aurait toujours la cote en Espagne, puisqu'il serait suivi de près par l'Atlético et le FC Séville, son ancien club. Alors qu'il manque de temps de jeu au PSG, l'attaquant de 29 ans serait ouvert à un départ dès la prochaine fenêtre de transferts.

Pablo Sarabia voudrait partir depuis longtemps