Mercato - OM : Une réelle ouverture pour Arturo Vidal ?

Publié le 20 mai 2021 à 7h15 par La rédaction

Arturo Vidal s’est exprimé dans les médias chiliens sur la piste Marseille. Décryptage.

Interrogé par TNT Sports Chile , Arturo Vidal s’est exprimé sur l’opportunité de retrouver Jorge Sampaoli sous le maillot de l’Olympique de Marseille : « Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. On parle dès qu’on le peut. On a une bonne relation. Le rejoindre à l'OM ? Parler de ça, c’est difficile. Je respecte beaucoup l’Inter et je respecte ce que Sampaoli fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment. Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir ».

La réalité financière…

Comment décrypter les propos d’Arturo Vidal ? Entre les lignes, le milieu de terrain chilien de l’Inter ouvre la porte à Sampaoli et à l’OM. Il existe à cela une raison précise : l’Inter étant en grande difficulté financière, l’hypothèse n’est pas à exclure que Vidal, qui n’a plus qu’un an de contrat, soit poussé vers la sortie par le club nerazzuro. Pour autant, quand bien même une opportunité pourrait exister pour Marseille, elle va très rapidement se heurter à l’obstacle financier : Vidal touche entre 6 et 7 millions par an. Pour rejoindre l’OM, le milieu chilien devrait baisser son salaire de plus de 50%.