Mercato - PSG : Deux gros coups à 0€ débloqués grâce à... Ronald Koeman ?

Publié le 20 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Memphis Depay et Georginio Wijnaldum sont annoncés proches de rejoindre le FC Barcelone, le départ de Ronald Koeman pourrait rebattre les cartes. En faveur du PSG ?

Après une fin de saison poussive, Ronald Koeman semble plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Joan Laporta aurait décidé de se séparer du technicien néerlandais, et trois noms se détachent déjà pour le remplacer : Xavi, Jürgen Klopp et Hans-Dieter Flick. Le technicien allemand semble d'ailleurs être la priorité, grâce notamment au fait qu'il soit libre de tout contrat. Quoi qu'il en soit, un départ de Ronald Koeman pourrait bien rebattre les cartes sur le mercato.

Le départ de Koeman pourrait relancer les dossiers Depay et Wijnaldum