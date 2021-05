Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Ligue 1 Leonardo doit-il recruter ?

Publié le 21 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival s’annonce quelque peu agité au PSG, Leonardo pourrait notamment se servir en Ligue 1 pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais faudrait-il recruter ?

Le PSG n’a pas réalisé la meilleure saison. Lors du prochain exercice, le club de la capitale devra revenir encore plus fort afin de viser plus haut. Cela passera alors par un certain renouvellement de l’effectif de Mauricio Pochettino. Tandis que certains joueurs pourraient quitter le PSG, d’autres sont attendus pour venir pallier ces départs. Un recrutement que Leonardo est déjà en train de préparer et pour cela, il scrute un peu partout, que ce soit en Premier League, en Liga, en Serie A, comme il en a l’habitude, mais aussi en Ligue 1.

Un recrutement made in Ligue 1 ?

Pour se renforcer cet été, le PSG pourrait donc aller piocher chez ses rivaux et récupérer les meilleurs talents du championnat de France. D’ailleurs, plusieurs pistes ont d’ores et déjà déjà évoqués à l’instar notamment d’Eduardo Camavinga (Rennes), qui figurerait en haut de la liste des priorités au milieu de terrain. Dans l’entrejeu, les noms d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Houssem Aouar (OL) et Romain Faivre (Brest) seraient également cochés. Dans le secteur offensif, la piste Memphis Depay a un temps été évoquée, mais le Néerlandais devrait plutôt quitter l’OL pour le FC Barcelone. Et pour ce qui est de la défense, c’est le profil de Caio Henrique (AS Monaco) qui aurait notamment tapé dans l’oeil du PSG.



Alors, quel joueur de Ligue 1 doit recruter Leonardo ?