Mercato - PSG : Une star de Guardiola aurait bien recalé Leonardo !

Publié le 21 mai 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour un engagement de deux saisons. Pour signer au Barça, El Kun aurait repoussé des offres du PSG et de la Juventus.

Après 10 saisons de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero va changer de club cet été. Comme l'ont annoncé le joueur et le club, El Kun va quitter les Citizens à la fin de son engagement le 30 juin. La saison prochaine, Sergio Agüero devrait évoluer au FC Barcelone. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano (Guardian/Sky Sport) ce vendredi soir sur son compte Twitter , l'international argentin a trouvé un accord contractuel de deux saisons avec l'écurie blaugrana. Et avant de tomber d'accord avec le Barça, Sergio Agüero aurait repoussé les avances du PSG et de la Juventus.

Agüero aurait snobé une offre du PSG