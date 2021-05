Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une terrible nouvelle pour l'après-Koeman !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu'il compterait évincer Ronald Koeman à la fin de la saison, Joan Laporta aurait coché le nom d'Hans-Dieter Flick pour sa succession. Toutefois, l'actuel coach du Bayern serait destiné à rejoindre la sélection allemande après l'Euro. Comme l'a laissé clairement entendre l'entraîneur, son départ vers la Nationalmannschaft pourrait être officialisé très prochainement.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman est loin de faire l'unanimité. Alors que le club catalan n'a pas retrouvé de sa superbe, le coach néerlandais est menacé depuis de longues semaines. Élu à la présidence du Barça il y a peu, Joan Laporta se poserait de plus en plus de questions concernant Ronald Koeman. Et alors que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas ne rempli pas les objectifs de la saison, le nouveau patron blaugrana envisagerait de s'en séparer à l'issue de cet exercice 2020-2021. Dans cette optique, Joan Laporta s'activerait en coulisse pour dénicher son digne successeur et aurait déjà identifié plusieurs profils. Outre Xavi, le président du FC Barcelone penserait à s'offrir Hans-Dieter Flick, actuel coach du Bayern et qui fera ses valises cet été. Toutefois, il semblerait que la bataille soit déjà perdue d'avance pour l'entraineur allemand.

Selon les informations de Florian Plettenberg, divulguées sur son compte Twitter ce vendredi après-midi, le FC Barcelone et Tottenham auraient approché le clan Flick en vue de la saison prochaine. Toutefois, le Barça et les Spurs seraient partis pour se casser les dents sur ce dossier. A en croire le rédacteur en chef de Sport 1 , l'avenir d'Hans-Dieter Flick serait déjà tout tracé. En effet, l'actuel coach du Bayern aurait la certitude de prendre les rênes de la sélection allemande après l'Euro. Après avoir signé un contrat de trois ans, soit jusqu'en 2024, Hans-Dieter Flick devrait devenir officiellement le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft dans les prochains jours.

Présent en conférence de presse avec le Bayern ce vendredi, Hans-Dieter Flick a confirmé la tendance, reconnaissant que sa nomination à la tête de la sélection allemande pouvait se faire très prochainement. « Il est clair que j'ai parlé à la DFB (ndlr : la fédération allemande de football). Tout le monde sait ce que je pense de l'équipe nationale. Il y a encore des choses à régler. Il s'agit de petites choses. Si elles sont réglées, nous pourrons l'annoncer rapidement. Mais pour l'instant, je suis totalement concentré sur Augsbourg (samedi après-midi en championnat) », a annoncé Hans-Dieter Flick. Sauf énorme retournement de situation, Hans-Dieter Flick devrait s'engager très prochainement avec la Nationalmannschaf . Joan Laporta, le président du Barça, peut donc déjà faire une croix sur le technicien allemand et concentrer ses efforts sur d'autres pistes.

Update #Flick: Yes, @FCBarcelona and @SpursOfficial have contacted his agents but #Flick will take over the national team after the Euros! There was never any doubt about that. Contract until 2024. Announcement in the next few days. @SPORT1 #FCBayern