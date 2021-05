Mercato - Barcelone : Énorme coup dur pour la succession de Koeman !

Foot - Mercato - Barcelone

Pour assurer la succession d'un Ronald Koeman qui est sur la sellette, Joan Laporta souhaiterait s'attacher les services d'Hans-Dieter Flick. Toutefois, le coach du Bayern Munich qui va laisser sa place dans les prochains jours devrait snober le Barça et plutôt prendre les rênes de la sélection allemande.

Arrivé à la fin de l'exercice 2019-2020, Ronald Koeman est loin d'avoir rempli ses objectifs de la saison. Dans cette optique, il pourrait être sacrifié par Joan Laporta dès cet été. En effet, le nouveau président du Barça serait prêt à se débarrasser de Ronald Koeman après seulement une saison passée en Catalogne et aurait déjà identifié plusieurs profils pour assurer sa succession. En plus de Xavi, ancienne gloire du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick figurerait également dans les petits papiers de Joan Laporta. Toutefois, le nouveau patron du Barça serait déjà contraint d'oublier l'actuel technicien du Bayern.

Selon les informations de Sport 1 , divulguées par le rédacteur en chef Florian Plettenberg sur son compte Twitter , le FC Barcelone et Tottenham auraient contacté les représentants d'Hans-Dieter Flick en vue de la saison prochaine. Toutefois, ni le Barça, ni les Spurs ne devraient obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, le technicien allemand serait assuré de devenir le nouveau sélectionneur de la Nationalmannschaft après l'Euro. Dans les prochains jours, Hans-Dieter Flick devrait signer un contrat jusqu'en 2024.

