Mercato - PSG : Koeman envoie un énorme message à Messi pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 14h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, Ronald Koeman espère voir l’Argentin prolonger avec le FC Barcelone.

Le temps presse pour Joan Laporta. Lionel Messi arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger avec le FC Barcelone. Désireux de claquer la porte l’été dernier, l’Argentin serait en pleine réflexion pour son avenir, d’autant que quelques pistes prestigieuses se présentent à lui. Manchester City et le PSG sont notamment à l’affût, et le club de la capitale aurait justement les faveurs de son entourage selon Le Parisien . En conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a affiché le souhait de voir Messi prolonger rapidement.

« J'espère que Leo sera ici pendant de nombreuses années »