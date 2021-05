Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération en préparation pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 21 mai 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que son avenir est très incertain selon nos informations, Cristiano Ronaldo resterait dans le viseur de Manchester United en vue de la saison prochaine.

Recruté par la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo vit une saison compliquée qui pourrait l’inciter à plier bagage. Le club turinois n’est pas assuré de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et pourrait en subir les conséquences. Comme vous l’a expliqué le10sport.com ce jeudi, le départ de Cristiano Ronaldo aurait de fortes chances de se concrétiser si la Juve n'obtenait pas son billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les représentants du Portugais ont déjà activé leurs réseaux en vue du prochain mercato estival, mais rares sont les clubs capables de recruter Cristiano Ronaldo. Le PSG fait partie des pistes, même si la prolongation de Kylian Mbappé reste la priorité des décideurs parisiens. Mais de son côté, Manchester United envisage sérieusement de se positionner sur son ancienne star.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est possible