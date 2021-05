Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 mai 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Malgré son contrat courant jusqu'en 2022 à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club turinois dès cet été, et plusieurs options s’offrent à lui pour la fin de sa carrière.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo a de nouveau prouvé cette saison qu’il fallait compter sur lui. Avec 36 buts en 44 apparitions sous le maillot de la Juventus, le quintuple Ballon d’Or reste une arme offensive redoutable, mais ses derniers mois à Turin n’ont pas été de tout repos. Malgré son efficacité, Cristiano Ronaldo n’a pas permis à son club de dépasser le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pire encore, la Juve pourrait se retrouver hors du quatuor de tête en Serie A, ce qui serait alors synonyme d’Europa League lors du prochain exercice. Difficile d’imaginer Cristiano Ronaldo évoluer en C3, incitant ainsi ses représentants à préparer son départ.

Sans Ligue des champions, la Juve peut dire adieu à Cristiano Ronaldo

D’après les informations du 10 Sport, Cristiano Ronaldo n’est pas assuré d’honorer son contrat jusqu’à terme. Si la Juventus venait à ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le départ du Portugais serait très probable. Des proches de l’attaquant assurent en effet que l’attaquant de 36 ans envisage de plier bagage afin de disputer cette compétition dans un autre club. Ses représentants auraient d’ores et déjà bougé leurs pions afin de trouver un point de chute à Cristiano Ronaldo, mais les clubs susceptibles d’intéresser le joueur sur le plan sportif et financier ne sont pas nombreux. Et comme pour Lionel Messi, le nom du PSG apparaît.

Le PSG penserait au Portugais, mais…

En effet comme vous l’a annoncé le10sport.com ce jeudi, le PSG fait partie des destinations possibles pour Cristiano Ronaldo, mais ce dossier est encore loin d’être une priorité pour le club de la capitale. La direction souhaite avant tout trouver un accord avec Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, mais se tient prête dans l’éventualité d’un départ du Français. En mars dernier, Le Parisien indiquait déjà que Nasser Al-Khelaïfi se tenait informé de la situation du quintuple Ballon d’Or grâce à ses excellentes relations avec son agent Jorge Mendes. Le PSG n’aurait jamais réellement renoncé à s’attacher les services de Cristiano Ronaldo et pourrait donc passer à la vitesse supérieure si les conditions étaient réunies. Une arrivée de la star portugaise reste donc encore très incertaine à ce jour, mais un autre prétendant se poserait actuellement moins de question.

Manchester United apparaît comme un candidat sérieux