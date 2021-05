Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit une mauvaise nouvelle dans un gros dossier...

Publié le 21 mai 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG sonde le marché afin de lui trouver un éventuel remplaçant. Et Mauricio Pochettino rêve bien d'attirer Harry Kane. Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué.

Dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé devra trancher pour son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre. Dans cette optique, le PSG prépare déjà sa succession en anticipant un éventuel départ afin de ne pas se retrouver sans solution si Kylian Mbappé décide de ne pas prolonger. Dans cette optique, les noms de Mohamed Salah et Lionel Messi reviennent avec insistance, mais Mauricio Pochettino apprécierait particulièrement de collaborer à nouveau avec Harry Kane. Toutefois, selon les informations de Julien Laurens, journaliste d’ ESPN , l'attaquant de Tottenham préfère rester en Premier League où Manchester City et Chelsea sont notamment à l'affût.

Kane veut rester en Premier League