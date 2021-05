Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut rêver d’un coup XXL avec Harry Kane !

Publié le 21 mai 2021 à 16h45 par B.C.

Alors qu’Harry Kane aurait des envies d’ailleurs, plusieurs écuries de Premier League souhaiteraient en profiter. Cependant, Daniel Levy ne serait pas emballé à l’idée de renforcer un concurrent direct, de quoi arranger les affaires du PSG, également sur le coup.

L’heure du départ est peut-être venue pour Harry Kane. D’après la presse britannique, l’attaquant de Tottenham aurait fait savoir à Daniel Levy qu’il souhaitait quitter le club à l’issue de la saison, alors que son contrat court jusqu’en 2024. Le président des Spurs n’aurait pas l’intention de laisser sa star s’en aller, mais cette dernière semble bel et bien déterminée à changer d’air. Le PSG ferait partie des prétendants, Mauricio Pochettino appréciant particulièrement le profil de son ancien attaquant, mais la concurrence s’annonce rude puisque Chelsea, Manchester United et City seraient prêts à se positionner. Cependant, Leonardo pourrait avoir une grosse ouverture.

Tottenham ne veut pas renforcer un concurrent