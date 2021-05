Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, contrat… Leonardo doit-il lâcher l’affaire pour Kylian Mbappé ?

22 mai 2021

Malgré le fait que le mercato estival approche à grands pas, la prolongation de Kylian Mbappé ne semble pas se concrétiser. De quoi ouvrir la porte à un transfert de l’attaquant du PSG dans les prochaines semaines ? Quelle décision doit prendre Leonardo avec Mbappé alors que le Real Madrid mettrait la pression ? C’est notre sondage du jour !

Leonardo pourrait perdre Kylian Mbappé à l’intersaison en raison de sa situation contractuelle. En effet, son contrat court jusqu’en juin 2022 et aucune avancée concrète ne serait à signaler. Malgré les déclarations du directeur sportif Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG se trouverait bien dans une situation délicate en ce qui concerne le dossier Mbappé. Liverpool, Manchester City et surtout le Real Madrid seraient sur les rangs afin d’accueillir le Français. Et à en croire Bruno Satin, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane aurait un joli coup à jouer avec le numéro 7 du PSG. « Effectivement, ça dure beaucoup, et mon sentiment c'est plutôt qu'il est partant. J'ai eu quelques petites infos selon lesquelles Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Il y aurait un accord de principe concernant les conditions du joueur ». Voici une partie du message que l’agent de joueurs a fait passer sur le plateau du Late Football Club jeudi soir. Mais le PSG ne baisserait pas pour autant les armes.

Un départ libre en cas d’absence de prolongation ?