Mercato - PSG : Pochettino peut encore y croire pour Harry Kane !

Publié le 22 mai 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Harry Kane, le club de la capitale verrait l’un de ses concurrents sur le dossier perdre l’espoir d’attirer l’international anglais.

Si le PSG espère toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022, le club de la capitale doit aussi se préparer à un départ de sa pépite française au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En ce sens, Paris doit réfléchir à la possible succession de son attaquant de 22 ans, et il aurait coché plusieurs noms dans cette optique. Mohamed Salah serait ainsi ciblé, tout comme Harry Kane, qui aimerait quitter Tottenham en fin de saison pour relever un nouveau challenge et disputer plus fréquemment la Ligue des champions.

Chelsea perd espoir pour Harry Kane !