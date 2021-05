Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Harry Kane !

Publié le 22 mai 2021 à 7h45 par A.D.

Pour remporter des titres, Harry Kane souhaiterait quitter Tottenham cet été et rejoindre un club plus ambitieux. Alors que Daniel Levy ne voudrait pas vendre son numéro 10 à un concurrent direct de Premier League, le PSG serait en très belle posture sur ce dossier. Toutefois, Harry Kane, lui-même, pourrait faire capoter l'opération car il ne serait pas vraiment emballé par l'idée de quitter l'Angleterre et remporter la Ligue 1 serait loin d'être un rêve pour lui.

Alors que Tottenham ne disputera pas la moindre compétition européenne la saison prochaine, Harry Kane serait prêt à changer de cap dès le prochain mercato estival pour emmagasiner des titres ailleurs. Lors d'un entretien accordé à Gary Neville, le buteur des Spurs a même clairement laissé entendre que cet été était le moment opportun pour changer de club. « Il [Daniel Levy] pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs », a expliqué Harry Kane dans The Overlap (Sky Bet). Alors que le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement de l'international anglais, Leonardo aurait des motifs d'espoir sur ce dossier. Toutefois, son rêve pourrait être anéanti par Harry Kane, lui-même.

Harry Kane peu emballé par une aventure en Ligue 1 ?