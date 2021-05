Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se prépare à un échec dans un dossier chaud !

Publié le 22 mai 2021 à 17h10 par A.M.

Alors que l'OM aimerait obtenir un rabais sur l'option d'achat de Pol Lirola, il n'est pas encore acté que la Fiorentina accepte de négocier. Par conséquent, Pablo Longoria aurait activé une piste en cas d'échec dans ce dossier.

Prêté par la Fiorentina, Pol Lirola est l'une des grandes satisfactions du recrutement de Pablo Longoria. A tel point que l'OM souhaiterait le conserver au-delà de son prêt. Un souhait partagé par le latéral espagnol comme l'assure son père dans les colonnes de La Provence : « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique de Marseille. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina . » Toutefois, l'OM ne semble pas en mesure de lâcher les 12M€ correspondants au montant de l'option d'achat et espère convaincre la Viola de revoir ce montant à la baisse.

L'OM anticipe un échec avec Lirola