Mercato - OM : Álvaro González lâche un indice pour son avenir !

Publié le 22 mai 2021 à 14h10 par La rédaction

Cet été, l'OM devra faire avec quelques départs. Mais le club phocéen est presque assuré de pouvoir compter sur Álvaro González. Dans l'esprit du défenseur espagnol, tout est déjà clair pour son avenir.

En vue de la saison prochaine, l’OM s’est positionné sur plusieurs dossiers afin de renforcer son effectif. Néanmoins, le club phocéen va devoir composer avec plusieurs départs, notamment ceux de Florian Thauvin, qui s’est engagé au Mexique avec les Tigres, et de Valère Germain qui ne prolongera pas. Álvaro González aurait également pu être envisagé sur le départ après avoir fait les frais d’accusations de racisme en début de saison. Mais dans l’esprit du défenseur espagnol, tout semble déjà très clair.

«Je suis heureux ici, j’aime le club»