Mercato - PSG : Sur le départ, Lionel Messi se livre sans détour sur le FC Barcelone

Publié le 22 mai 2021 à 11h30 par B.C. mis à jour le 22 mai 2021 à 11h36

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est pas assuré de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Interrogé par le quotidien argentin Olé, l’attaquant s’est souvenu de son arrivée en Catalogne avec une certaine nostalgie…

Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match avec le FC Barcelone le week-end dernier, lors de la défaite face au Celta Vigo (2-1). Alors que son contrat arrive à expiration et qu'il se retrouve courtisé par le PSG et Manchester City, l’attaquant a été laissé au repos par Ronald Koeman pour le dernier match de la saison contre Eibar ce samedi, et son avenir s’écrit plus que jamais en pointillé. Désireux de claquer la porte l’été dernier, le sextuple Ballon d’Or est désormais maître de son destin et laisse planer le doute sur sa situation. D’après la presse espagnole, Lionel Messi attend de recevoir l’offre finale du FC Barcelone avant de prendre une décision définitive, de quoi justifier son silence dans les médias. Longuement interrogée par Olé à l’occasion des 25 ans du journal argentin, La Pulga a refusé de s’épancher sur sa situation personnelle mais s’est souvenue avec une certaine nostalgie de son arrivée en Catalogne.

